Principe Andrea, "sapete chi sono?": come si copre di ridicolo durante l'arresto

"Non potete farmi questo. Io sono il secondo figlio della regina Elisabetta": queste sarebbero state le parole dell'ex principe Andrea quando i poliziotti inglesi lo hanno arrestato la settimana scorsa per i suoi rapporti con il finanziere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo rivelano indiscrezioni riferite ai tabloid. Il suo tentativo di salvarsi dalle manette, però, non è andato a buon fine: l'ex duca di York sarebbe stato trattenuto per 11 ore dalla polizia di Thames Valley nella stazione di Aylsham, nel Norfolk, prima di essere rilasciato.

Nel frattempo, gli inquirenti starebbero continuando a indagare sulle mail che Andrea, in qualità di inviato per il commercio del governo britannico, avrebbe girato all'amico Epstein, dandogli informazioni riservate. E non solo: si starebbe anche continuando a perquisire sia le attuali che le vecchie residenze di Andrea, incluso il Royal Lodge da cui è stato sfrattato da re Carlo qualche settimana fa. Proprio il sovrano, secondo il Sun, avrebbe messo a disposizione della polizia “tutti i documenti di Buckingham Palace inerenti ad Andrea per facilitare le indagini”.