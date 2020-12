Florencia Romano, terrificante morte a 14 anni: trappola online, massacrata e uccisa dal macellaio

27 dicembre 2020 a

a

a

Una storia raccapricciante, quella che ha come protagonista Florencia Romano, che aveva 14 anni ed è stata ammazzata da un uomo conosciuto su Instagram. La ragazza era stata data per scomparsa lo scorso 12 dicembre, dopo che non era tornata nella sua casa a Guaymallen, in Argentina. Aveva conosciuto Pablo Aranciba, 33 anni, macellaio del paese conosciuto sul social e che la aveva invitata a una festa in piscina. Lui avrebbe provato ad abusare di lei, Florencia si sarebbe opposta, urlando, e facendo scattare il sospetto dei vicini, che hanno chiamato la polizia. Ma gli agenti non hanno creduto ai vicini, pensavano a uno scherzo, a una bufala, dunque nessuno si è presentato a casa di Pablo. Qualche giorno dopo, l'arresto del macellaio, fortemente indiziato per la scomparsa di Florencia. Ora, la terrificante scoperta: il corpo della 14enne è stato ritrovato in un canale di irrigazione in una zona vicino alla casa dell'assassino. Il corpo era avvolto in alcune coperte, parzialmente bruciato: probabilmente l'assassino aveva provato a cancellare le prove. Ora Pablo è in carcere, insieme alla sua compagna, ancora indagata. Così come sotto inchiesta ci è finito il poliziotto che aveva ricevuto la telefonata, inascoltata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.