Donald Trump, “rimosso col 25esimo emendamento”: raffica di dimissioni dopo l'assalto al Parlamento

Donald Trump rischia seriamente di aver concluso anticipatamente e ingloriosamente la sua carriera da presidente degli Stati Uniti. Il tycoon newyorkese è infatti sempre più solo, scaricato anche dai repubblicani dopo aver incitato e sostenuto l’assalto al Parlamento da parte dei suoi fan: quanto accaduto a Capitol Hill è una macchia indelebile per la democrazia americana e le reazioni sono state molto forti, anche perché il bilancio provvisorio parla di 4 morti, decine di feriti e oltre 50 arresti. Le dimissioni dei collaboratori di Trump stanno piovendo sulla Casa Bianca: le più importanti sono certamente quelle di Matt Pottinger, vice consigliere per la sicurezza nazionale, ma persino il capo dello staff della first lady Melania Trump ha deciso di lasciare immediatamente il suo lavoro dopo l’assalto al Campidoglio americano. Inoltre sta prendendo sempre più quota l’ipotesi di ricorrere al 25esimo emendamento per rimuovere The Donald, ritenuto non più capace di guidare il Paese dopo quanto accaduto nelle scorse ore: alcuni leader repubblicani sarebbero già d’accordo, mentre i democratici hanno ovviamente già iniziato il pressing sul vice Mike Pence, che prenderebbe il posto di Trump fino all’insediamento di Joe Biden.

