Joe Biden, Rachel Levine: la prima trasngender sottosegretaria nella storia degli Stati Uniti

20 gennaio 2021 a

a

a

Ha sempre detto di volere al suo fianco una squadra che rappresenti appieno la diversità americana. E per ora il presidente eletto Joe Biden sta tenendo fede a questa promessa. Basti pensare che ha scelto come nuova sottosegretaria alla Salute Rachel Levine, donna transgender di 63 anni, che dal 2017 ha ricoperto il ruolo di ministra della Sanità in Pennsylvania. Si tratta della prima transgender nella storia degli Stati Uniti a ottenere un incarico dirigenziale così elevato nelle istituzioni. Nell'ultimo anno, durante la pandemia da Covid, Levine è stata oggetto di diversi attacchi a causa della sua transizione. Quando ha imposto l'uso della mascherina, per esempio, è stata presa in giro su Facebook e definita come "uomo che porta il reggiseno". Tra le altre nomine di persone Lgbt decise da Biden ci sono: Emmy Ruiz, direttrice della strategia politica; Gautam Raghavan, vice direttore dell’ufficio del personale e Karine Jean-Pierre, vice capo ufficio stampa della Casa Bianca.

Insediamento Biden, l'arrivo di Kamala Harris: chi è l'uomo al suo fianco, una "fucilata" contro Trump

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.