Vladimir Putin, in camera da letto spunta quel "palo": roba molto spinta, il più scomodo dei segreti dello zar?

Qualcuno maliziosamente ha suggerito che Vladimir Putin potrebbe aver preso spunto dall’amico Silvio Berlusconi. Stiamo ovviamente parlando del caso riguardante il palazzo “segreto” del presidente russo che è stato scoperchiato da Alexey Navalny. Quest’ultimo ha pubblicato una video-inchiesta che è stata vista da oltre 40 milioni di utenti in meno di 48 ore: d’altronde è enorme la curiosità suscitata dalla descrizione dettagliata del lusso esagerato e costoso che caratterizza il palazzo, il cui valore è stimato di oltre un miliardo di euro.

Navalny è stato arrestato appena ha rimesso piede in Russa il 17 gennaio, ma ciò non gli ha impedito di pubblicare l’inchiesta e di fare anche sarcasmo su Putin: “Quando abbiamo visto il progetto della stanza ci siamo chiesti a cosa servisse il palo, forse era un campo di addestramento per vigili del fuoco”. Il riferimento è al “salotto privato” del presidente, che sarebbe un night club con velluti rossi alle pareti e divanetti (made in Italy) che circondano un palco con un palo da lap-dance al centro. Non che il resto del palazzo sia da meno tra saloni, sale da pranzo, sale da gioco, teatro, cinema, palestra e molte camere da letto, tra cui spicca la più grande da oltre 76 metri quadrati caratterizzata da un letto a baldacchino enorme. Insomma, c’è davvero di tutto e di più all’interno della reggia privata di Putin.

