Greta Thunberg arrestata a Londra: caos in centro, perché scattano le manette

La giovane attivista climatica Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra mentre partecipava a una manifestazione a sostegno della Palestina. Secondo quanto riferiscono testimoni e fonti locali, l’arresto è avvenuto durante un sit-in in centro città.

Greta Thunberg teneva in mano un cartello con la scritta “Sostengo i detenuti di Palestine Action. Mi oppongo al genocidio”, questo quanto ha dichiarato un portavoce di Defend Our Juries, aggiungendo che l'attivista è stata “arrestata ai sensi della legislazione antiterrorismo del Regno Unito”. All'inizio di luglio Palestine Action è stata aggiunta all'elenco delle organizzazioni "terroristiche" del Regno Unito a seguito di atti vandalici perpetrati dai suoi attivisti.

Le autorità hanno spiegato che l’intervento della polizia è stato motivato da ragioni legate all’ordine pubblico, anche se al momento non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali accuse formali. Thunberg, nota per il suo impegno sui cambiamenti climatici e per la partecipazione a eventi di sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, ha attirato come sempre grande attenzione mediatica.

Non sono ancora chiari i prossimi sviluppi legali: fonti della polizia indicano che la procedura di identificazione e interrogatorio è in corso e che l’attivista potrebbe essere rilasciata con citazione a comparire in tribunale nei prossimi giorni.