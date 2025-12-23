Russia, iniziato "il massacro di Natale"? Cosa sta succedendo in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme sulla possibile intensificazione degli attacchi russi contro l’Ucraina durante il periodo natalizio. Secondo il leader ucraino, i segnali provenienti da Mosca rappresentano una forma di intimidazione alla quale Kiev risponderà rafforzando le attività di intelligence e le difese aeree.

L’avvertimento arriva mentre il Paese è ancora scosso da un massiccio raid notturno, condotto con droni e missili, che ha colpito principalmente il sistema energetico e le infrastrutture civili in 13 regioni. Gran parte del territorio ucraino resta in stato di allerta aerea.

Il bilancio provvisorio include diverse vittime civili: una donna nella regione di Kiev, una persona nella regione di Khmelnytskyi e un bambino di quattro anni nella regione di Zhytomyr. Zelensky ha definito l’attacco “un assalto all’infrastruttura della vita”, sottolineando l’uso di oltre 650 droni e più di trenta missili.

Nonostante la pressione, il presidente ha assicurato che l’Ucraina continuerà a difendere la popolazione civile e a proteggere le infrastrutture essenziali, rafforzando i sistemi di difesa e intensificando il lavoro di intelligence.

La comunità internazionale osserva con attenzione l’evolversi della situazione, mentre le autorità ucraine mantengono alto il livello di vigilanza in vista delle



