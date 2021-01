Coronavirus, la nuova mutazione "più mortale, fino al 30% in più". L'indiscrezione che getta l'Europa nel panico

22 gennaio 2021 a

"La cosiddetta variante inglese del Covid-19 non solo è più contagiosa del ceppo originario, ma stando agli ultimi dati elaborati dagli esperti potrebbe essere anche più mortale, fino al 30% in più". L'annuncio è del premier britannico Boris Johnson, durante l'aggiornamento giornaliero sull'andamento della pandemia. La nuova variante è stata rilevata per la prima volta nel Kent. Da allora è diventata la versione dominante del virus in Inghilterra e Irlanda del Nord. Secondo Sir Patrick Vallance, capo consulente scientifico del governo britannico, il vaccino Covid ha il 50% di probabilità in meno di funzionare su una nuova variante del virus sudafricana e brasiliana, "perché meno suscettibili ai vaccini che sono stati fin qui sviluppati". Sulla maggiore letalità della variante inglese ha aggiunto: "Voglio sottolineare che c'è molta incertezza sui numeri e abbiamo bisogno di più lavoro per ottenere dati precisi, ma ovviamente c'è il timore che questo abbia causato un aumento della mortalità e un aumento della trasmissibilità del contagio", ha specificato.

