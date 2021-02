Melania Trump, voce inquietante: "Cosa sta cercando mentre Donald gioca a golf". La situazione precipita

08 febbraio 2021 a

Gioca molto a golf, Donald Trump. L'ex presidente americano è rifugiato nella ormai ex Casa Bianca d'inverno a Mar-a-Lago, il suo resort extra-lusso in Florida, ma il buen retiro potrebbe durare poco. Secondo il Corriere della Sera, la consorte Melania "invece, starebbe esplorando il territorio, in cerca di una nuova reggia". Il rischio infatti è che la coppia più chiacchierata al mondo negli ultimi 4 anni venga letteralmente "sfrattata". Le autorità locali potrebbero costringere Donald "a rispettare l'accordo firmato nel 1993: vietato stabilire la residenza permanente nel club di Mar-a-Lago", sottolinea sempre il Corsera. Questo perché "molti vicini vorrebbero farli sloggiare, infastiditi, tra l'altro, dall'incessante pellegrinaggio di fan, di rumorosi supporter o, semplicemente, di curiosi". La pratica verrà affrontata dal consiglio comunale martedì 9 febbraio, tra poche ore.

Certo, i Trump non faticheranno a trovare una nuova casa all'altezza delle loro aspettative, ma la vicenda è un po' la chiusura del cerchio e di un'avventura, politica e umana, di clamoroso impatto storico a livello globale. Eppure c'è chi sospetta che Donald non abbia ancora mollato l'osso e che sia sempre attento allo scenario politico, pronto a ributtarsi nella mischia. "Che cosa sta tramando? - si chiede il Corsera con più di un pizzico di inquietudine - Senza Twitter, senza i monologhi, travestiti da interviste con Fox , senza comizi, The Donald sembra essersi dissolto nell'orizzonte della Florida, sulla costa di Palm Beach".

C'è solo un video, su Tik Tok, in cui l'ex presidente, nella hall del suo resort, "tira fuori un rotolo di banconote dalla tasca; allunga un biglietto da 50 dollari a una dipendente e con il dito indica un capannello di assistenti: questo è per tutti". Molto alla Trump, in effetti.

