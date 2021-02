Principe Filippo ricoverato, psicosi nel Regno Unito: le indiscrezioni sulle sue condizioni

17 febbraio 2021 a

a

a

Il principe Filippo è finito in ospedale per un malore. Lo ha reso noto Buckingham Palace, che però non ha specificato che tipo di malessere abbia colpito il marito 99enne della Regina Elisabetta, al punto da rendere necessario il ricovero all'ospedale del re Edoardo VII di Londra. Pare, inoltre, che il principe rimarrà per qualche giorno sotto osservazione in via precauzionale.

Basta festeggiare solo la Regina Elisabetta, c'è anche il principe Filippo

"Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male", fa sapere Buckingham Palace con una nota. Stando ad alcune indiscrezioni del Sun, quotidiano britannico, il marito di Elisabetta sarebbe stato trasportato in auto fino all'ospedale. La Regina, invece, sarebbe rimasta al Castello di Windsor.

"Convinse il governo a coprire tutto". Soldi, l'inchiesta che travolge la Regina Elisabetta: qui crolla la famiglia reale

Il principe Filippo, comunque, sarebbe di "buon umore", visto che il malore pare non essere così grave. Molti, inoltre, escludono possa trattarsi di Covid. Tra l'altro sia lui che la Regina sono già stati vaccinati contro il coronavirus ormai più di un mese fa, a inizio gennaio. "Il Duca dovrebbe rimanere in ospedale per alcuni giorni di osservazione e riposo", hanno reso noto da Buckingham Palace. Oltre ad aver fatto a meno dell'ambulanza, il principe Filippo sarebbe anche entrato in ospedale "sulle sue gambe".

"Terrorizzati per la sua salute mentale": le drammatiche parole della madre di Meghan Markle sulla figlia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.