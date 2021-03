Covid, un uomo si sputa sulle mani al supermercato per diffondere il virus: finisce in disgrazia

06 marzo 2021 a

Follie da Covid, tra terrorismo psicologico e negazionismo. Un uomo brasiliano, nello Stato di Rio Grande do Sul, era solito sputarsi sulle mani nei supermercati per poi toccare la merce esposta sugli scaffali per spargere il coronavirus di proposito. A renderlo noto la tv BandNews. La polizia, dopo aver intercettato l'uomo nella cittadina di Planalto e aver verificato la sua positività, lo ha colto in flagrante mentre spargeva la sua saliva anche sulle maniglie delle auto parcheggiate e in altri luoghi pubblici, in un delirante progetto di contagio di massa (in Brasile, peraltro, la situazione degli infetti è da mesi fuori controllo, soprattutto negli strati più poveri e disagiati della popolazione).

L'arresto è scattato dopo che le telecamere di sicurezza hanno immortalato le gesta dell'uomo, rivelandone le intenzioni. Dopo essere stato scarcerato, però, il folle è ritornato in azione, questa volta nella città di Iraì, con le stesse modalità. Risultato: secondo arresto, stavolta però con accompagnamento in ospedale e ricovero coatto. Tso ovvio, insomma, vista la reiterazione del gesto. Lo Stato del Rio Grande do Sul, nel Sud del Brasile, nelle ultime ore ha registrato il maggior numero di morti giornaliere dall'inizio della pandemia, con 188 vittime, con occupazione dei posti letto in terapia intensiva già ben oltre il 100% della capacità totale nei sistemi sanitari pubblici e privati.

