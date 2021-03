Sputnik, l'esperto David Ellwood: "Perché Vladimir Putin usa il vaccino russo come un'arma"

11 marzo 2021 a

David Ellwood, già docente di relazioni internazionali all'Università di Bologna, ha scritto un articolo sulla rivista del Mulino per spiegare come il vaccino Sputnik della Russia di Vladimir Putin sia diventata un'arma politica: "Un'arma potente, ma potrebbe essere effimera. Ci sono oltre 200 vaccini che si stanno sviluppando nel mondo, il vantaggio è temporaneo e per ora chi fa valere il suo prodotto e la sua presenza guadagna. L'esperto spiega anche come si muovono i russi: "Per la prima volta i russi hanno qualcosa da esportare e Mosca fa mosse propagandistiche. Ha offerto i suoi vaccini ai diplomatici stranieri. L'ambasciatore italiano li ha accettati, americani e britannici hanno fatto arrivare i vaccini da casa", racconta in una intervista al Giorno.

David Ellwood spiega su quali paesi si concentra l'attenzione della Russia e anche della Cina: "Giocano sull'opportunismo e sul fatto che l'Europa ha potuto inviare poche dosi. I Balcani sono un terreno di conquista, dove si gioca una lotta per l'influenza fra arabi, Turchia, Russia, Unione Europea e ora i cinesi. I serbi offrono ai loro cittadini vaccini russi, cinesi ed europei: giocano con i vari contendenti". L'obiettivo spiega, è guadagnarci: "La Cina è quella con la strategia piu a lungo termine: vuole arrivare al cuore dell'Europa. Ha comprato anche un porto vicino ad Atene. Non lascia spazio", spiega.

Parole anche sulla strategia dell'Ue sui vaccini e sul perché l'Europa abbia bloccato il vaccino Sputnik: "È la prima volta che la Ue deve comprare su grande scala un prodotto. Ha pressato molto le aziende per avere velocità e sicurezza ma questi requisiti sono entrati in conflitto. Inoltre l'Europa ha procedure lunghe e laboriose di produzione e verifica dei vaccini che prevedono anche l'ispezione delle fabbriche. Ed è partita in ritardo. Ma non credo che escluderà in modo definitivo i russi. Però la diffidenza fa parte della generale confusione del momento. ecco perché gli inglesi sono partiti in quarta: Lancet ha ìscritto che lo Sputnik è efficace al 91,6 %. Non capisco perché le autorità mediche europee abbiano cominciato le lunghe procedure di controllo dello Sputnik solo una settimana fa", conclude Ellwood

