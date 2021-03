Strage al centro massaggi cinese, una pista terrificante e la follia della Rai: "Ecco di chi è la colpa"

17 marzo 2021 a

a

a

Otto persone sono state uccise e una ferita negli attacchi avvenuti nel pomeriggio di ieri ad Atlanta. Due degli attacchi si sono svolti in alcuni centri benessere nell'area metropolitana di Atlanta. L'altro è stato eseguito invece a circa 50km nella contea di Cherokee. Il 21enne Robert Aaron Long è stato arrestato ed è sospettato di aver compiuto tutti e tre gli attacchi. "Le registrazioni delle videocamere di sorveglianza indicano che il sospetto abbia compiuto tutti gli attacchi. Al momento è stato preso in custodia" ha dichiarato il dipartimento di Polizia di Atlanta.

Video su questo argomento Joe Biden ha i magazzini pieni di dosi AstraZeneca che gli avanzano. Ma non vuole darli all'Europa

La Cnn riporta che 5 persone sono state uccise nei sobborghi, presso un centro benessere asiatico. Due sono state dichiarate morte sul posto, mentre le altre tre sono state portate in ospedale, due di queste sono poi sono decedute. Le altre quattro vittime sono state ritrovate in altri due centri benessere adiacenti. Quattro delle otto vittime sono risultate essere donne di origine asiatica. Non è ancora chiaro il movente che abbia spinto il 21enne a compiere questa strage. Le forze dell'ordine sono in silenzio stampa, ma l'ipotesi più accreditata sembra essere quella dell'odio razziale.

Video su questo argomento Italia ferma per AstraZeneca? Follia: intanto, in Israele e Usa si torna a vivere

Secondo la ricostruzione di Rainews24, il sospetto avrebbe agito sugli impulsi d'odio che Donald Trump avrebbe rilasciato nella popolazione americana durante la sua gestione dell'emergenza sanitaria. "Trump ha detto che il virus è colpa dei cinesi" si sente dire una donna asiatica in collegamento da New York. Nessuna conferma a proposito dalle forze dell'ordine della contea, che stanno collaborando con l'FBI per mettere luce sulle motivazioni che hanno portato il ragazzo all'assurdo gesto. Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha ringraziato su Twitter la tempestività delle forze dell'ordine e ha detto: "la nostra famiglia sta pregando per le vittime di questo orribile atto di violenza".

"150 miliardi di dollari". Vaccino, quanto intasca BigPharma: guerra economica sulla nostra pelle, un terrificante sospetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.