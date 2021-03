Coronavirus, l'Oms indaga a Wuhan: "Fuga da laboratorio? Non possiamo escluderlo, ulteriori studi"

30 marzo 2021 a

A oltre un anno di distanza dallo scoppio ufficiale dell’epidemia di coronavirus ancora non è stata scritta la parola fine sull’indagine che si occupa di provare a chiarire come tutto è cominciato. L’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto ulteriori studi e dati sull’origine del Sars-CoV-2 e ha ribadito che fino a quando non saranno conclusi ogni ipotesi resta aperta, anche quella della fuga da un laboratorio di Wuhan, dove sono stati segnalati i primi casi di Covid e dove è in corso un approfondimento da parte del team internazionale di esperti mandato dall’Oms.

Covid: Oms, 'servono altri studi su origine virus, ogni ipotesi aperta'

“Non abbiamo ancora trovato la fonte del virus e dobbiamo continuare a seguire la scienza e non lasciare nulla di intentato”, ha dichiarato il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus, che poi ha aggiunto: “Trovare l’origine di un virus richiede tempo, ma lo dobbiamo la mondo. Dobbiamo trovare la fonte in modo da poter intraprendere collettivamente misure per ridurre il rischio che ciò accada di nuovo. Nessun singolo viaggio di ricerca può fornire tutte le risposte”.

Il team di esperti dell’Oms ha visitato diversi laboratori a Wuhan e “ha considerato la possibilità che il virus sia entrato nella popolazione umana a seguito di un incidente in laboratorio. Tuttavia - ha spiegato il direttore dell’Oms - non credo che questa valutazione sia sufficientemente ampia. Sebbene il team abbia concluso che una perdita di laboratorio è l’ipotesi meno probabile, richiede ulteriori indagini, potenzialmente con missioni aggiuntive che coinvolgano esperti specializzati”.

Covid, Oms: "Nuove indagini su ipotesi fuga laboratorio"

