Denise Pipitone, "ecco chi è davvero Olesya Rostova e che lavoro fa". Testimonianza raccapricciante, una orrenda menzogna?

Non c'è pace per Piera Maggio. Dopo la scomparsa diciassette anni fa della figlia, anche le delusioni sul possibile ritrovamento. Neppure Olesya Rostova è Denise Pipitone. L'esito del test del Dna ha confermato che la giovane russa rapita da piccola e in cerca dei genitori non sarebbe la stessa bambina sparita da Mazara del Vallo. Ma c'è di più, perché per un influencer Olesya avrebbe mentito fin dall'inizio. "Olesya è un'attrice del mio reality su YouTube, lei mente. Non si gioca con i sentimenti delle persone", si legge nella didascalia del video pubblicato da roma_bler. "Ho un sacco di video in cui mi dice che è pronta a tutto per la popolarità, non lasciatevi ingannare", continua.

Lo youtuber minaccia di andare in tv e mostrare tutte le prove in suo possesso a sostegno della sua tesi. Su quale sia la verità non è dato sapersi. Certo però è che il caso sta diventando alquanto mediatico. La trasmissione russa Lasciali parlare, che per prima ha dato spazio a Olesya, ha chiesto a Piera Maggio e il suo avvocato di attendere la diretta per gli esiti del test, salvo poi fare una parziale retromarcia. Un fatto che ha a dir poco scatenato il web: "Piera Maggio non si merita tutto questo".

E ancora c'è chi accusa: il programma di "speculare sul dolore di una famiglia", di aver "messo in scena una truffa", "una montatura" e "una buffonata", e di "spettacolarizzazione che supera addirittura quello di alcune trasmissioni italiane". La stessa Piera Maggio era rimasta cauta rispetto all'entusiasmo che aveva travolto l'Italia intera. "Siamo speranzosi, ma non vogliamo un circo mediatico", diceva prima dell'ufficialità del Dna che ha escluso che Olesya e Denise possano essere la stessa persona. Anche se il passato della ragazza russa, almeno inizialmente, poteva sembrare simile a quanto si ipotizza essere accaduto alla piccola Denise.

