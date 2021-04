Meghan Markle, il vero motivo della sua assenza dai funerali di Filippo: l'indiscrezione sull'ultima balla

15 aprile 2021 a

a

a

Nuove indiscrezioni su Meghan Markle alla vigilia dei funerali privati del principe Filippo. La moglie di Harry, secondo alcuni esperti di Royal family britannica, avrebbe scelto di restare negli Stati Uniti e non partecipare al rito funebre in programma sabato pomeriggio a Windsor "per non attirare l'attenzione". Motivazione nobile, visto il polverone di gossip che si è sollevato negli ultimi 12 mesi intorno ai Duchi di Sussex e alla loro rottura con Buckingham Palace.

"Lo ha chiesto prima di morire". L'ultima impensabile volontà di Filippo sul carro funebre: stupore nel Regno Unito, eccolo | Guarda

In realtà dietro la decisione di non raggiungere l'Inghilterra ci sarebbe un motivo prettamente sanitario. Secondo il sito E! News, infatti, "Meghan voleva tornare nel Regno Unito per sostenere il marito, ma le è stato consigliato di non farlo a causa della sua gravidanza. Avrebbe messo da parte tutte le tensioni familiari per essere lì con Harry". Oppure, aggiungono i maligni leggendola in maniera opposta, avrebbe fatto di tutto per far capire al mondo, anche nel giorno del lutto, che i "buoni" erano lei e il marito Harry e i "cattivi" gli altri esponenti della Famiglia reale.

"Al massimo 8 minuti. Sai dove ti spedisco?". Indiscreto: Filippo, minaccia all'arcivescovo in punto di morte

"Non è ancora in ottimi rapporti con la famiglia", ha aggiunto la fonte di E! News, confermando le tensioni. La Regina Elisabetta però "non avrebbe reagito male" alla decisione di Meghan di non rendere l'estremo saluto al principe conosorte e si sarebbe dimostrata "comprensiva" vista la gravidanza dell'ex attrice di Suits. Silenzio (imbarazzato) sull'accoglienza che avrebbero riservato alla Markle gli altri esponenti della Corona, a partire dai cognati William e Kate Middleton.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.