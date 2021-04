Germania, nuovo picco di contagi nonostante lockdown e vaccini: verso nuove serrate. Il caso spaventa l'Europa

15 aprile 2021 a

C'è un Paese che, all'inizio della pandemia, sembrava avere in mano la situazione. Si tratta dell Germania, poco sfiorata dalla prima ondata della Covid-19, risalente ormai a 14 mesi. Con il passare dei mesi, la situazione è cambiata però anche lì e la gestione è andata sempre di più nella direzione delle chiusure. Da quasi un mese, in Germania si sta vivendo un lockdown, parecchio simile a quello italiano. Annunciato prima di Pasqua da Angela Merkel, la cancelliera aveva poi fatto un passo indietro il giorno dopo, ritirando la decisione e "concedendo" le vacanze di Pasqua ai tedeschi. Poi anche in Germania: lockdown totale e chiusura di tutte le attività non necessarie. Il cosiddetto Notbremse (freno a mano) è stato tirato e verrà confermato in Parlamento mercoledì della prossima settimana. La proposta comprende misure ancora più restrittive, tra gli altri, anche un coprifuoco dalle 21 alle 5.

Almeno le chiusure messe in atto finora hanno salvato delle vite, si obietterà. E invece lo scenario è ben diverso: nelle ultime 24 ore, la Germania ha registrato un balzo in avanti nei contagi, il più alto da inizio gennaio: 29.426 contagiati in un solo giorno. Nella giornata di ieri, 14 aprile 2021, le vittime sono state 294 (79.381 in totale), mentre il numero di nuove infezioni ogni 100.000 residenti in sette giorni è schizzato a 160,1 secondo i dati del Robert Koch Institut. Il presidente dell'RKI Lothar Wieler ha detto stamani in conferenza stampa "dobbiamo agire subito, le terapie intensive rischiano il sovraccarico e dobbiamo salvare vite umane".

Eppure, la strategia delle chiusure senza se e senza ma, non sembra aver dato frutti in tutti Paesi che l'hanno attuata, Italia in primis, chiusa da oltre un anno e con uno dei tassi di mortalità più alti d'Europa. Inoltre, il costo dal punto di vista del tessuto economico è spaventoso: si stima che nel 2020 l'Italia perderà circa 10 punti di Pil. Arrestata anche la crescita economica in Germania a causa delle chiusure che, per il primo quadrimestre dell'anno, è stata ridotta in autunno dagli esperti da 4,7% a 3,7%.

Anche l'andamento delle vaccinazioni non procede proprio come auspicato dalla Germania. Sono 14.058.329 le persone che hanno ricevuto il vaccino (16,90% della popolazione totale), 5.186.083 hanno ricevuto invece entrambi le dosi necessario (6,24% della popolazione). Tuttavia, nella giornata di ieri sono state 600.000 le persone a ricevere il vaccino. "I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente" ha affermato in conferenza stampa il ministro della Salute Jens Spahn. Insomma, chiusure e vaccini: una ricetta che non sembra funzionare. Un'evidenza che ora appare in Germania, ma che presto potrebbe riguardare altri Paesi. Ed è per questo che il picco di contagi in Germania, ora, è la peggiore delle notizie: lockdown e campagna vaccinale a che risultati stanno portando?

