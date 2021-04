Regina Elisabetta, uniformi strappate: "Vi voglio così". Il diktat: protocollo stravolto per i funerali di Filippo

15 aprile 2021 a

a

a

Nessuno indosserà la divisa militare durante il funerale del principe Filippo, in programma sabato 17 aprile nella cappella di St George, presso il castello di Windsor. Lo ha deciso la Regina Elisabetta: tutti gli invitati dovranno essere vestiti di nero, così come prescrive il lutto, ma soprattutto dovranno essere in abiti civili. A rivelare quest'indiscrezione è il tabloid britannico, The Sun. A quanto pare, la Sovrana vuole che ci si concentri solo sulla figura di Filippo, evitando qualsiasi tipo di polemica o di imbarazzo.

Chi tagliano fuori dalla foto ricordo col principe Filippo: sfregio clamoroso a Harry e Meghan? | Guarda

La questione avrebbe potuto riguardare soprattutto il principe Andrea, terzogenito della regina, e il nipote Harry, secondogenito di Carlo e Diana, che un anno fa ha deciso di lasciare la Royal Family per trasferirsi con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie negli Stati Uniti. Il duca di York Andrea, infatti, avrebbe potuto indossare la divisa di ammiraglio d'onore della Marina britannica, di cui ha fatto parte da giovane durante la guerra delle Falkland-Malvinas. Tuttavia se lui avesse indossato quella divisa, probabilmente i vertici della Royal Navy non avrebbero apprezzato la cosa, visto che il principe è ormai stato escluso da ogni incarico ufficiale per il presunto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein negli Usa.

"Né William, né Harry". Regina Elisabetta, indiscrezioni sulla scelta radicale: schiaffoni ai nipoti (durante il funerale)

L'imbarazzo avrebbe riguardato anche l'ex membro della Famiglia Reale, il duca di Sussex Harry. Quest'ultimo, infatti, fu schierato con i commilitoni dei Royal Marines in Afghanistan tempo fa. Poi però la Regina Elisabetta gli ha formalmente tolto il diritto a esibire i gradi militari dopo il suo strappo con la Corona.

Clamoroso: dove "piazzano" il principe Harry in chiesa ai funerali del nonno, la Famiglia Reale picchia durissimo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.