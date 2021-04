Principe Filippo, quanti milioni di sterline vale il suo patrimonio: una cifre sconvolgente. E la Regina Elisabetta...

16 aprile 2021 a

La Regina Elisabetta non sarà costretta a pagare alcuna tassa di successione sull'enorme ricchezza privata di suo marito, il principe Filippo, venuto a mancare lo scorso 9 aprile a 99 anni. Il patrimonio, stando a una stima approssimativa riportata dal Corriere della Sera, varia dai 20 ai 30 milioni di sterline. Questa cifra potrebbe arrivare per intero nelle mani di Elisabetta grazie a una legge che in realtà riguarda chiunque nel Regno Unito, non solo i Reali. Si tratta di una norma secondo la quale se l'erede è un coniuge, non è prevista l’Inheritance Tax Act, che invece tassa del 40% i patrimoni superiori alle 325 mila sterline.

Filippo, però, lascia dietro di sé non solo il proprio patrimonio, ma anche il ducato di Edimburgo, che da solo vale 10 milioni di sterline. Sarà la Sovrana a decidere chi sarà il destinatario di un regalo così prezioso. Potrebbe essere il figlio più piccolo di Filippo, il principe Edoardo, che per ora non è duca, ma solo Conte del Wessex. I due fratelli maggiori, Carlo e Andrea, invece hanno già il titolo di Duca, uno di Cornovaglia e uno di York. La Regina Elisabetta però potrebbe anche scegliere di tenere il ducato per sé o di darlo al primogenito Carlo. In questi due casi, infatti, Sua Maestà non pagherebbe la tassa del 40% sull’eredità, ovvero circa 4 milioni di sterline. Questo grazie a una legge, la "Sovereign to Sovereign" (da sovrano a sovrano), voluta nel 1993 dal governo di John Major.

La legge da sovrano a sovrano ha trovato applicazione, per ora, solo una volta, quando morì la madre della Regina Elisabetta, Elizabeth Bowes-Lyon, nel 2002. Il suo patrimonio, stimato tra i 50 e i 70 milioni di sterline, passò per intero alla figlia. Tutta la ricchezza della Sovrana attuale e del defunto principe Filippo potranno poi passare all'erede al trono Carlo. Senza lasciare, anche in questo caso, nemmeno una briciola al Fisco.

