Funerali di Filippo, "umiliato Harry": com'è ridotto il nipote, il dettaglio sul fratello William

Harry e William di nuovo insieme, ma separati da un cugino. I due non si sono degnati neanche di uno sguardo e hanno camminato ben distanziati dietro alla Land Rover che ha trasportato il feretro del principe Filippo fino alla cappella di San Giorgio al castello di Windsor. Il mondo trattiene il fiato sospeso mentre guarda i due fratelli che sono ancora lontani dal trovare un punto di incontro dopo la scissione dei duchi di Sussex e soprattutto l’intervista che Harry e Meghan Markle hanno concesso a Oprah Winfrey, gettando ombre sulla famiglia reale.

Il fatto che due fratelli siano dovuti essere divisi da un cugino la dice lunga sullo stato del rapporto: dall’America arrivano indiscrezioni secondo cui Harry e Meghan vorrebbero tentare di ricucire lo strappo e tornare ad avere rapporti normali, ma la strada sembra essere lunghissima. Chissà se dopo il funerale, sull’onda dell’emotività, non possa esserci tempo per uno confronto tra Harry, il fratello William e il padre Carlo, che avevano preso molto male la sua scelta di andare a vivere in California.

Dalle parti del castello di Windsor credevano molto in Harry e Meghan, che avrebbero potuto avere un impatto moderno e multiculturale nell’immagine della famiglia reale: invece il loro percorso reale è stato breve e pure tempestoso per la maniera clamorosa in cui è finito. E la conseguenza è che i due fratelli, che avevano un legame fortissimo, adesso si tengono a distanza anche in un momento di grande dolore e lutto.

