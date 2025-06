Kate Middleton, un articolo inquietante: "Tornano alla mente i giorni nefasti"

La decisione di disertare l’evento ha sorpreso soprattutto perché la reale era tornata sotto i riflettori pubblici appena pochi giorni prima, prendendo parte al Trooping the Colour il 14 giugno e al Garter Day il 16 giugno. Kate Middleton è apparsa in grande forma, e il pubblico sperava in un ritorno costante alla vita pubblica. Invece, il cambio di programma ha creato scompiglio, non solo tra i fan della famiglia reale ma, pare, anche a corte.

Un'assenza che si è fatta notare, quella di Kate Middleton al Royal Ascot. Un forfait che ha colto tutti di sorpresa e che ha fatto risalire le preoccupazioni circa le condizioni di salute della principessa del Galles. Fino a poco prima dell’evento, la presenza della moglie del principe William sembrava confermata, tanto che cresceva l’attesa tra i sudditi e gli appassionati della famiglia reale. Tuttavia, all’ultimo momento, la principessa ha deciso di non partecipare, una decisioni che, come detto, in particolare ha riacceso le preoccupazioni sul suo stato di salute . Senza alcuna comunicazione ufficiale a spiegare il forfait, si è fatta strada l’ipotesi che Kate Middleton abbia semplicemente voluto rallentare per bilanciare impegni pubblici e benessere personale.

Secondo quanto riportato dal Daily Beast, a Buckingham Palace il clima si sarebbe fatto teso. Una fonte interna ha rivelato: "Tutti si chiedevano: cosa sta succedendo? Un minuto prima Kate stava per andare all'evento, il minuto dopo non più. Questo è uno dei giorni più importanti dell’anno nel calendario reale. Non si decide su due piedi di mancare ad Ascot, per questo c’era una reale sensazione di panico. Stranamente il carattere caotico dell’annuncio richiamava alla mente i giorni nefasti dello scorso anno. Le persone erano sconcertate e preoccupate”, conclude il Daily Beast. Già, un parallelismo per certo fastidioso da rievocare, ma concreto: la sensazione che molti hanno avuto ricalcava in tutto e per tutto quella provata al precedente Royal Ascot, caduto in giorni difficilissimi per Kate Middleton.