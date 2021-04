Regina Elisabetta, nel giorno del funerale quel dettaglio: "Quando l'ha indossato". Una frecciata a Meghan Markle?

18 aprile 2021 a

Un dettaglio non è passato inosservato durante i funerali del principe Filippo. A notarlo i grandi esperti della famiglia Reale. La moglie del duca di Edimburgo, la regina Elisabetta, durante il corteo ha indossato una spilla Richmond. Elisabetta II - fanno sapere - è molto legata al gioiello perché le fu donato come regalo di nozze dalla regina Mary. Composta di perle e diamanti, è una delle spille più grandi della sua famosa collezione privata, Sua Maestà l'aveva già indossata quando fu ricevuta da Papa Giovanni Paolo II a Roma nel 2000, ma anche al matrimonio di Harry e Megan.

Non da meno Kate Middleton. La moglie di William, seppur involontariamente, ha voluto mandare un messaggio chiarissimo alla rivale Meghan Markle. In abito nero la duchessa ha portato addosso anche la splendida collana di perle giapponesi a tre giri, precedentemente, nel 1982, indossata dalla principessa Diana a un banchetto di Stato in Olanda. Un gioiello, anche questo, di Elisabetta II.

La Regina - fa sapere il Daily Mail - lo prestò a Lady Diana, che amava le perle, in occasione di un banchetto offerto dalla regina Beatrice e dal principe Claus dei Paesi Bassi a Hampton Court Palace durante la visita della famiglia reale olandese nel Regno Unito,uno dei suoi primi impegni reali un anno dopo il suo matrimonio con il principe Carlo. Una chiara frecciata a Meghan? Chissà. Certo è che la consorte di Harry al funerale non si è presentata. La causa? Dicono la gravidanza, ma molte voci parlano di una presenza poco gradita dalla Royal Family.

