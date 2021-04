Principe Filippo, Harry? Non proprio: ecco la nipote prediletta. "Cosa le ha lasciato in eredità", indiscrezione esplosiva

19 aprile 2021 a

Dopo l'addio alla famiglia reale da parte di Harry, la nipotina preferita della regina Elisabetta è diventata Lady Louise Windsor. La diciassettenne figlia del principe Edoardo e di Sofia, contessa di Wessex, condivide con la nonna la passione per i cavalli. Non a caso durante il funerale del principe Filippo Louise è stata notata al posto di guida della piccola carrozza reale di colore verde scuro, trainata da due pony neri, che appartenevano proprio a Filippo e che ora le apparterranno per volontà espressa del defunto.

Era stato lo stesso duca di Edimburgo - riporta Il Messaggero - a insegnare a Louise e sua madre come si guidano le carrozze. Nel 2019il principe Filippo aveva assistito a una competizione di trotto, in programma per il Royal Windsor Horse Show, di Louise e la mamma. Ma la piccola di casa è molto legata anche alla Regina. Non per questo Lady Louise e suo fratello, l'appena tredicenne Severn, si montano la testa. "Frequentano scuole normali, vanno ai pigiama party con gli amici", ha spiegato la madre che ha sottolineato il rapporto tra nonni e nipoti. Elisabetta ha sempre incoraggiato Louise a coltivare le sue passioni, e in particolare la pittura. È stata lei a mostrarle - durante i viaggi estivi in Scozia - le opere custodite nel castello di Balmoral, che solitamente non vengono esposte al pubblico.

Proprio in queste ore diverse fonti vicine alla Royal Family hanno parlato di un riavvicinamento tra fratelli. Harry e William si sarebbero incontrati dopo il funerale del nonno per parlare con il padre Carlo. Un faccia a faccia "a muso duro" nel quale al centro c'è stata senz'altro l'intervista-scandalo del duca di Sussex e della consorte Meghan Markle. Ma anche i titoli nobiliari ai quali Harry ha rinunciato. Insomma, tutte questioni spinose.

