Principe Carlo, "com'è ridotto dopo il funerale del padre": voci inquietanti, dove si è andato a rinchiudere

Oggi, mercoledì 21 aprile, la Regina Elisabetta compie 95 anni nel momento in cui da pochi giorni ha perso il marito Filippo, l'amico Sir Michael Oswald e si è dovuta occupare della crisi con Meghan e Harry. Federico Gatti, giornalista esperto di Royal Family, intervistato racconta i retroscena di questi giorni: "C’è silenzio, si respira una forte unità dietro la Corona britannica. La morte di Filippo ha toccato tutti gli inglesi più di quanto potessero prevedere. In questo triste momento i sudditi vedono la Regina Elisabetta come una donna anziana, sola e fragile”, ha spiegato Gatti.

"Carlo si è ritirato nella sua casa gallese, è un momento molto introspettivo per lui. Sappiamo che i rapporti con il padre Filippo non sono sempre stati felici e distesi. Verso la fine dei suoi giorni però gli ha affidato tre cose in particolare: la cura della Corona reale, quella di sua moglie la regina Elisabetta e infine quella della sua vita personale, nel desiderio di trascorrerla lontano dalla stanza di ospedale dove era stato ricoverato d’urgenza”, rivela sempre Gatti.

"Harry è tornato in America. Non sono stati giorni facili, qui in Inghilterra si è parlato di un principe ‘in two minds’, con la mente a Buckingham Palace e il cuore oltreoceano da Meghan. Carlo pare anche abbia cercato di fare da paciere tra i due fratelli. L’esito di questa mediazione non è ancora emerso”. Mentre Meghan Markle continua ad essere considerata “come la grande artefice dello strappo. Sia i reali sia i sudditi concordano sul fatto che la posizione di Harry nei confronti del suo ruolo a Palazzo è diventata tale sotto la sua l’influenza. Il Palazzo non è riuscito o non ha voluto proteggere Meghan a seguito di una campagna d’odio nei suoi confronti perpetrata dalla stampa inglese, condita anche da strascichi di imperialismo e rigurgiti maschilisti", ha spiegato così Gatti, la rabbia dell'ex attrice ora moglie Harry.

