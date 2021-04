Meghan Markle, Harry "pronto a tornare in Inghilterra" ma di nuovo senza la moglie. Indizio pesantissimo sul "ricongiungimento"

22 aprile 2021 a

Il funerale del principe Filippo è stata l’occasione per un primo tentativo di ricongiungimento tra Harry e la famiglia reale. Il duca di Sussex, tornato in Inghilterra per dare l’ultimo saluto al nonno, non ha aspettato il compleanno della regina Elisabetta, ma è tornato quasi subito negli Stati Uniti da Meghan Markle, che non lo aveva seguito essendo in attesa del secondo figlio. Prima di partire nuovamente alla volta della California, il principe Harry ha però avuto almeno due incontri con la sovrana.

A rivelarlo è stato Omid Scobie, giornalista ritenuto amico dei duchi di Sussex nonché coautore della biografia Harry e Meghan. Tra l’altro pare che il principe abbia incontrato anche il fratello William e suo padre Carlo: “Il viaggio aveva lo scopo di rendere omaggio al nonno e di stare vicino a sua nonna e ai suoi parenti. Si è trattato, quindi, di un soggiorno concentrato sulla sua famiglia”, ha scritto Scobie. Secondo cui durante gli incontri le questioni più importanti, come quella legata all’intervista rilasciata dai duchi di Sussex ad Oprah Winfrey, “non sono state affrontate in profondità”.

Il motivo è presto spiegato: “La famiglia si è semplicemente concentrata sui temi del momento”, anche se Harry con questa serie di incontri sarebbe riuscito a “rompere il ghiaccio in vista di future conversazioni”. Quest’ultime potrebbero svolgersi a luglio, in occasione dell’inaugurazione a Kensington Palace della statua in onore di Diana, madre di Harry: in tale occasione il duca di Sussex dovrebbe tornare in Inghilterra.

