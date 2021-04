Meghan Markle, dopo i funerali di Filippo pubblica queste voto. Voci pesantissime: sgarbo a Kate Middleton?

23 aprile 2021 a

Meghan Markle ruba la scena ancora una volta. Nel giorno del compleanno di Louis, il terzogenito di William e Kate, la duchessa di Sussex si è fatta fotografare per la prima volta dalla famosa intervista con Oprah Winfrey. La moglie di Harry si è fatta vedere col pancione e il primo figlio, Archie, in braccio. La Markle, infatti, è in attesa della secondogenita, che nascerà quest'estate. Mentre Meghan è stata pizzicata e fotografata per strada, il marito Harry non si è visto.

Il duca di Sussex è appena tornato in California, dopo essere stato a Londra per il funerale di suo nonno, il principe Filippo, scomparso il 9 aprile scorso all'età di 99 anni. Meghan non lo ha seguito perché in stato avanzato di gravidanza. Sarebbe infatti al settimo mese. Harry, comunque, ha lasciato il Regno Unito subito dopo la cerimonia senza neanche presenziare al compleanno della nonna, la regina Elisabetta. Adesso probabilmente è in quarantena negli Usa.

Nello scatto, che ha già fatto il giro dei social, la duchessa di Sussex si mostra con vestiti casual e, al braccio, anche un piccolo zaino, di quelli che si portano all'asilo. Il fatto che la Markle si sia fatta fotografare proprio oggi non è un caso, secondo diversi appassionati della Corona. A quanto pare, infatti, Meghan ha sempre spostato l'attenzione su di sé nei giorni più importanti per la Famiglia reale. Oggi era proprio uno di questi: il compleanno del piccolo Louis.

