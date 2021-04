Famiglia Reale, "chi ci ha offerto i veri scandali". Dalle sacre stanze indiscrezioni pazzesche di Antonio Caprarica

22 aprile 2021 a

a

a

Su cosa ne sarà dopo la morte del principe Filippo è ancora un mistero. A spiegare le ipotesi sul tavolo ci ha però pensato Antonio Caprarica. "La Regina Elisabetta è l’ultima grande monarca imperiale e al momento l’80% degli inglesi appoggiano la monarchia elisabettiana. Elisabetta rappresenta la memoria dell’impero nello stile, nell’imponenza e grandezza delle cerimonie, nello sfarzo delle rappresentazioni. Memoria di ciò che fu e non è più e non sarà mai più. Cosa succederà dopo Elisabetta? La Regina non può abdicare a favore di William, la Corona non è nelle sue disponibilità", ha spiegato senza mezzi termini l'ex inviato Rai in una diretta Instagram.

"Come è ridotto il principe Carlo dopo il funerale": voci inquietanti, dove si è andato a rinchiudere

La legge infatti stabilisce che la successione spetta al primogenito della Regina. Eppure Carlo è già in là con l'età. Un dato di fatto che metterebbe i Windsor in difficoltà. Se infatti da una parte il principe potrebbe abdicare a favore del figlio William, dall'altra per la Famiglia Reale si tratterebbe di una vergogna. Motivo, questo, per cui secondo Caprarica "Carlo non rinuncerà, credo che Carlo sarà un Re di transizione, un buon reggente, ma di transizione. E comunque tra 10 anni anche William non sarà più un ragazzo, ma sarà alla soglia dei 50 anni".

Video su questo argomento Regina Elisabetta, Harry non rimane per il compleanno e torna da Meghan, Kate sempre più vicina alla corona

Non solo, perché per la Royal Family c'è anche la necessità di offrire all’Inghilterra, un paese giovane, un Re abbastanza giovane. Peccato però, è l'osservazione del giornalista, che "il rischio con William e Kate è che la Corona non muoia di scandali, ma di noia! Sono la famiglia del Mulino Bianco, sono bravissimi ragazzi, mentre i Windsor sono sempre stato oggetto di una curiosità spasmodica per le loro storiacce. Ma perfino Harry e Meghan… che scandalo è il loro?". Da qui l'amara conclusione: "I veri scandali ce le offrivano i figli della Regina Vittoria e le nuore di Elisabetta".

"Torna, di nuovo senza Meghan". Harry, un indizio pesantissimo: la situazione sta precipitando?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.