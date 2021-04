Kate Middleton, da non credere ai propri occhi. "Sono la sua sosia, quanti soldi ho guadagnato"

23 aprile 2021 a

Anche Kate Middleton ha una sosia. Si chiama Gabriella Munro Douglas. La 33enne inglese sfoggia una somiglianza pazzesca con la moglie del Principe William, tanto da portarla a sfruttare a suo favore questa peculiare qualità. Al tabloid The Sun la giovane ha ammesso di essersi rivolta a un’agenzia di controfigure dove è stata assunta, consentendole di guadagnare un bel gruzzoletto. Quanto? Presto detto: il cachet agli eventi oscillava tra le 650 e le 1000 sterline (circa 1.150 euro) a manifestazione. Una cifra che l'ha portata in fretta e furia ad avere un appartamento tutto suo. "Le cose sono davvero decollate - ha raccontato ritornando a dieci anni fa -. La febbre di Kate era enorme. Lavoravo ogni giorno, anche di notte e nei fine settimana, il che era estenuante, ma mi piaceva".

Gabriella ha dovuto lavorare sodo per imparare lo stile di Kate: dal trucco al parrucco, fino al portamento da tenere. Fatica comunque ripagata. Alle Olimpiadi di Londra 2012, la finta Kate è apparsa durante la cerimonia di apertura. Ma le sue ospitate sono molto più numerose. La Douglas è stata ospite di parecchie trasmissioni tv come The Xtra Factor di ITV: "Non dimenticherò mai che Harry Styles mi ha chiesto di fare una foto con me".

Una parentesi chiusa però quella di Gabriella che ora ha abbandonato i panni della Duchessa di Cambridge. La Douglas vive nel sud-ovest di Londra ed è felice con il suo compagno Michael Douglas, 36 anni. Dalla relazione sono nate due figlie gemelle di sette mesi, May e Joy. Proprio in questi giorni Kate Middleton è tornata a occupare le prime pagine del gossip. Con l'arrivo di Meghan Markle che a messo sottosopra la Royal Family, la consorte di William era stata messa in secondo piano dai tabloid. Almeno fino a settimana scorsa quando ha fatto da mediatrice tra il marito e il fratello Harry.

