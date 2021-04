Meghan Markle, la telefonata alla Regina Elisabetta. "Non ha potuto ignorarlo", indiscrezioni esplosive: umiliata dalla Sovrana

23 aprile 2021 a

Meghan Markle ha telefonato alla Regina Elisabetta poco prima dei funerali del principe Filippo. Con il piccolo Archie tra le braccia, la moglie del principe Harry, che aveva deciso di restare negli Stati Uniti e di non partecipare alle esequie del nonno di suo marito, ha chiamato Sua Maestà per farle le condoglianze. Secondo quanto riporta la rivista People citata da Il Messaggero, Elisabetta, nella conversazione non ha potuto ignorare l’intervista-accusa a Oprah Winfrey. Ma Meghan sapeva che questo tema sarebbe rimasto in secondo piano in un momento doloroso e delicato come quello della morte di Filippo.

Sembra anche che Meghan abbia sentito molto spesso anche il marito, durante la sua permanenza nel Regno Unito. La ex attrice voleva infatti essere aggiornata sulla situazione tra Harry e suo fratello, sui primi tentativi di riavvicinamento con la famiglia reale. Harry, comunque, è tornato presto a casa a Los Angeles, ha addiruttura saltato il compleanno della Regina Elisabetta.

Invece il principe, proprio nel giorno del 95esimo compleanno della nonna (che ha trascorso da sola con i suoi cani), è stato beccato a pranzo con Wallis Annenberg, nell’esclusivo Hollywood club San Vicente Bungalows. Secondo il New York Post, i due si sarebbero seduti all’aperto, e Harry si è presentato con la mascherina. Wallis, 81 anni, presiede una fondazione benefica e anche il principe ha fondato la sua: probabilmente si sono incontrati per qualche iniziativa insieme.

Di certo, i rapporti tra Harry e il fratello William, sono il tema più discusso in Gran Bretagna. Il Daily Mail, con un editoriale firmato da Jan Moir, sostiene che il primogenito di Lady Diana non perdonerà mai il fratello dopo quelle pesantissime accuse di razzismo alla famiglia reale. Vedremo, forse, cosa succederà il prossimo luglio, quando Harry tornerà in Inghilterra per l'inaugurazione del monumento a sua madre.

