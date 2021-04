Indonesia, "il sottomarino è affondato": trovati oggetti e detriti. Dramma e mistero: 53 morti, cosa c'è dietro alla strage

24 aprile 2021 a

a

a

Sono stati trovati in mare i relitti che apparterrebbero al sottomarino Kri Nanggala 402, disperso da giorni con 53 membri d'equipaggio nello stretto di Bali, in Indonesia, dove era impegnato in un'esercitazione militare con siluri veri. La notizia è stata confermata da fonti militari: "Negli ultimi giorni abbiamo recuperato detriti e oggetti dall'ultima posizione da cui il sommergibile è andato in immersione", ha spiegato alla stampa il capo della marina Yudo Margono. "Gli oggetti non sarebbero usciti dal sottomarino se non ci fosse stata una pressione esterna o senza danni al suo lanciasiluri", ha rimarcato.

Insomma, nessuna speranza di trovare qualche superstite, speranze già ridotte ai minimi termini perché le riserve di ossigeno all'interno del sottomarino si erano esaurite nella notte. Tra gli oggetti che sono stati ritrovati ci sono una bottiglia di grasso probabilmente usata per oliare il periscopio e tappeti per le preghiere: "Con quello che abbiamo trovato e riteniamo provenire dal sottomarino, siamo passati dalla fase in cui ritenevamo che il sommergibile fosse scomparso a quella in cui pensiamo sia affondato", ha aggiunto Margono. Il sospetto, a questo punto, è che ci sia stato un incidente, o un esplosione.

Alle ricerche hanno partecipato navi da guerra, aerei e centinaia di militari. Il sottomarino era scomparso mercoledì. Dunque, l'avvistamento di una macchia d'olio, che probabilmente indicava un danno al serbatoio del carburante. L'avvistamento della chiazza d'olio fu da subito ritenuto un pessimo segno: "Se viene dal sottomarino, allora è probabilmente la fine", aveva spiegato l'ex vice ammiraglio francese Jean-Louis Vichot. Si temeva che il sottomarino sarebbe rimasto schiacciato dalla pressione dell'acqua se fosse affondato a profondità superiori i 700 metri, ben superiori ai 200 metri per il quale è collaudato lo scafo. E probabilmente, considerato il ritrovamento dei detriti , potrebbe essere proprio quello che è successo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.