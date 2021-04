Kate Middleton, "la vera prescelta al trono": la conferma al funerale di Filippo, "cancellato" l'incubo Meghan Markle

26 aprile 2021 a

Kate da sogno, Meghan da incubo. La partecipazione della Middleton al funerale del principe Filippo di Edimburgo, scomparso lo scorso 9 aprile a 99 anni, sembra aver messo in ordine tutto il caos che in questi mesi ha turbato e travolto la Corona inglese. Soprattutto dopo l’intervista scandalo che i duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey alcune settimane fa. Arrivando perfino ad accusare i reali di razzismo. Kate, veletta e mascherina nere, perle al collo e orecchini di Lady D all’orecchio, durante la cerimonia ha messo in chiaro chi è la vera prescelta della Famiglia reale, nel caso in cui qualcuno ancora non l’avesse capito.

Al contrario, Meghan Markle è rimasta a casa sua, in California, insieme al suo primogenito Archie. Pare a causa della gravidanza. La duchessa, infatti, sarebbe al settimo mese e i suoi medici le avrebbero sconsigliato di affrontare un viaggio così lungo. E così è stata la Middleton a prendersi la scena. Come ha sempre fatto, tra l'altro.

La Middleton ha fatto anche di più. Stando ai retroscena di diversi tabloid, sarebbe stata proprio lei a favorire la pace tra i due fratelli, William e Harry, in contrasto ormai da tempo, in particolare da quando Harry ha deciso di lasciare tutto e tutti per volare negli Usa con la moglie. Pare, insomma, che alla fine sia stata Kate ad avere la meglio su Meghan. E’ stata lei, infatti, a rimettere le cose a posto in famiglia, mostrandosi in pubblico impeccabile come sempre.

