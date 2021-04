Adolf Hitler, un inimmaginabile tesoro nel bordello in Polonia: iniziano gli scavi, una scoperta sconvolgente

28 aprile 2021 a

a

a

48 casse di oro nazista del valore di quasi mezzo miliardo di sterline si troverebbero in un palazzo usato dalle SS di Hitler come bordello. Lo scavo inizierà la prossima settimana nel terreno del palazzo del XVIII secolo nel villaggio di Minkowskie, nel sud della Polonia. La speranza è di portare alla luce 10 tonnellate d'oro insieme ad altri oggetti di valore, tra cui il cosidetto Oro di Breslavia scomparso dal quartier generale della polizia in quella che ora è la vicina città polacca di Breslavia.

Storia: Churchill, va all'asta il suo quadro regalato al generale Montgomery

Ma si crede che anche altri gioielli e oggetti di valore che potrebbero provenire da collezione private di ricchi tedeschi che vivevano nella regione e che consegnavano i loro beni alle SS per proteggerli dal saccheggio da parte dell'Armata Rossa. Sono stati alcuni documenti segreti a far sperare gli storici della incredibile scoperta. Sono quelli di un diario di un ufficiale delle SS e di una mappa consegnata ai ricercatori da alcuni ufficiali membri di un'antica loggia segreta.

Fascismo: mercato in crescita per i vini con le etichette di Mussolini e Hitler (2)

Si dice che il diario sia stato scritto da un alto ufficiale firmato con lo pseudonimo di Michaelis. Lì ci sarebbero le indicazioni per trovare altre 28 tonnellate di tesori: sarebbero nascoste in fondo al pozzo di un altro palazzo della regione Tra i documenti anche la lettera di un alto ufficiale delle SS, tale von Stein, a una delle ragazze che lavoravano nel palazzo di Minkowskie e che in seguito diventò la sua amante. L'ufficiale le scriveva: "Mia cara Inge, adempirò il mio incarico, con la volontà di Dio. Alcuni trasporti hanno avuto successo. Le restanti 48 pesanti casse della Reichsbank e tutte le casse di famiglia che con la presente ti affido. Solo tu sai dove si trovano. Possa Dio aiutarti e aiutarmi, adempiere il mio incarico". Roman Furmaniak, capo della fondazione del Ponte della Slesia che guida la caccia al tesoro, ha detto: "Diverse persone hanno aiutato a nascondere i depositi di Minkowskie. Uno di loro era un ufficiale chiamato von Stein. Stava a palazzo perché aveva un amante lì. Spesso gli facevano visita ufficiali delle SS di alto rango, per loro era un bordello. Inge era la guardiana nominata da von Stein per tenere d'occhio il nascondiglio". Basta aspettare e il mistero sarà svelato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.