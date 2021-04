Principe William, ecco il regalo a Kate Middleton per i dieci anni di matrimonio: ma davvero? Ecco quanto lo ha pagato

29 aprile 2021 a

a

a

Kate Middleton e il principe William festeggiano dieci anni di matrimonio. Per l'occasione hanno diffuso sui social delle nuove foto. Nei ritratti si nota al collo di Kate una collana mai vista prima. Ovviamente la stampa britannica ha subito preso la palla al balzo ed etichettato l'oggetto come un possibile regalo per festeggiare l'importante anniversario. Il gioiello ha un valore di circa undicimila euro ed è della collezione Asprey, con un pendente a forma di Margherita, con un diamante al centro e petali di oro bianco. Una cifra, considerata la famiglia in questione, neppure troppo elevata. Anzi, sorprendente.

Kate Middleton? Non proprio: l'impressionante sosia della Duchessa: "Quanti soldi ho guadagnato" | Foto

Inoltre, sempre la stampa britannica, ha scoperto che il vestito con motivi floreali indossato dalla duchessa nella foto è invece un capo di Ghost, del costo di 195 euro, non più in commercio, che Kate aveva già indossato nel 2019, nel corso di una visita in Pakistan. Kate Middleton e il principe William, si sono fatte scattare queste foto nei giardini di Kensington Palace, dove abitano. Kate aveva al dito anche l’anello di finanziamento con zaffiro e diamante.

Dopo i funerali di Filippo, Meghan pubblica queste foto. Voci pesantissime: sfregio a Kate Middleton?

La Middleton, tornano al gioiello a forma di margherita, era stata vista già in altre occasioni con degli orecchini della stessa forma e dello stesso marchio che tra l'altro è uno dei suoi preferiti. E dello stesso brand spesso Kate ama indossare un altro paio di orecchini, sempre della collezione Asprey, questa volta però forma di foglia di quercia: oro tempestato di diamanti: valore settemila euro. L'anello di fidanzamento che appare nelle foto è lo stesso che il principe Carlo donò alla madre di William, Lady Diana, quando la coppia annunciò il proprio fidanzamento nel 1981. La coppia si è sposata a Westminster Abbey il 29 aprile del 2011. Da allora, William e Kate hanno avuto tre figli: George, Charlotte e Louis. Secondo le ultime indiscrezioni, la duchessa sarebbe stata proprio lei a favorire la pace tra i due fratelli, William e Harry, in contrasto ormai da tempo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.