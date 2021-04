Carlo e Camilla, "sono il loro figlio segreto". Foto inequivocabili, il Dna non mente? Giudicate voi

30 aprile 2021 a

Simon Charles Dorante-Day è un ingegnere australiano di 55 anni che sostiene di essere il figlio segreto di Carlo e Camilla. Premesso che la cosa appare improbabile, dato che periodicamente spuntano persone che millantano di essere figli segreti di membri della famiglia reale, stavolta però la stampa britannica si sta interessando del caso perché vuole vederci chiaro. Effettivamente dalle foto il signor Simon mostra una certa somiglianza ai presunti genitori: ha anche chiesto alla coppia la prova del Dna nel 2012, ma non ha mai ricevuto risposta.

Per questo adesso ha deciso di parlare in pubblico, attirando l’attenzione dei tabloid: tutto ha avuto inizio nel 1998, quando la nonna di Simon - che è stato adottato - gli ha rivelato di essere il figlio di Camilla Parker Bowles. L’ingegnere allora ha iniziato a fare delle ricerche per capire se ci potesse essere un fondo di verità nelle rivelazioni della nonna. Ha così iniziato a confrontare alcune sue foto, anche da ragazzo, con quelle dei suoi presunti genitori, ma anche con altri membri della famiglia reale e parenti di Camilla.

In particolare il signor Simon si è convinto di avere gli zigomi e i denti tipici dei Windsor, ma anche i capelli e gli occhi simili a quelli di Camilla: ha notato anche una certa somiglianza tra le sue foto giovanili e quelli del principe William. Per questo ha deciso di mettere le foto a disposizione della stampa, nel tentativo che, rendendo pubblica questa storia, Carlo e Camilla gli prestino attenzione e gli concedano il test del Dna.

