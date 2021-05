Principe Harry, "avvistato con una donna famosa" senza Meghan Markle: è subito mistero

03 maggio 2021 a

Il principe Harry si è presentato senza Meghan Markle sul palcoscenico di Vax Live, allestito allo S0-Fi di Los Angeles. La sua partecipazione era prevista, ma al momento non si conoscono i motivi che la hanno spinta a non recarsi di persona alla registrazione del mega-concerto che sarà trasmesso negli Stati Uniti il prossimo 8 maggio. In quell’occasione dovrebbe però essere incluso un intervento da remoto di Meghan: lei e il marito sono stati investiti del ruolo di responsabili della campagna, che ha incluso nomi pesantissimi mediaticamente, quali Jennifer Lopez, Sean Penn, Ben Affleck ed altre star del mondo dello spettacolo.

Il principe Harry si è emozionato e ha emozionato dal palco di Vax Live, dove ha riassaporato il gusto di essere acclamato, ma in maniera diversa da come era stato abituato quando ancora faceva parte della famiglia reale inglese. Il duca di Sussex ha pronunciato un sentito discorso di ringraziamento al personale medico impegnato nella lotta contro il Covid, e lo ha fatto davanti a un pubblico che includeva solo persone già vaccinate e che ha accolto con entusiasmo il suo discorso.

“Nel corso dell’ultimo anno avete lottato con coraggio e altruismo per proteggerci tutti - ha dichiarato il principe Harry - vi siete messi al nostro servizio, vi siete sacrificati, mettendovi in pericolo, e avete agito eroicamente, consapevoli delle conseguenze. Vi dobbiamo un incredibile debito di gratitudine, grazie”.

