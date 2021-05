Kate Middleton e William, lo sconvolgente sospetto dietro la foto della figlia Charlotte

02 maggio 2021 a

Mai come in questo momento, dopo la morte del Principe Filippo, la Corona inglese sta raccogliendo tante attenzioni mediatiche e sincero affetto dai sudditi britannici e curiosità dei lettori di mezzo mondo. Ed è tutto dire, visto il gossip che circonda i Windsor da decenni e rinfocolato a inizio 2021 dall'esplosiva intervista di Harry e Meghan Markle alla giornalista americana Oprah Winfrey, con cui i Duchi di Sussex hanno di fatto ufficializzato la loro rottura con la famiglia reale scaricando una valanga di fango su Buckingham Palace.

Dopo la foto della Regina Elisabetta sotto la pioggia, la prima dopo il funerale del Principe consorte, che ha commosso milioni di appassionati, ecco quella di Charlotte, figlia di William e Kate Middleton, eredi al trono, pubblicata dalla stessa Duchessa di Cambridge su Instagram. L'occasione è importante: la secondogenita dei Duchi compie 6 anni. Sorridente, capelli lunghi, vestito a fiori: la bimba sembra dimostrare già qualche anno in più della sua età e soprattutto colpisce per la crescente e sconvolgente somiglianza con il papà William.

Ma vistro che, come si ricordava, la Corona non finisce mai di scatenare voci, gossip e complottismi vari, ecco montare in Gran Bretagna una polemica obiettivamente strampalata: la foto condivisa da Kate non sarebbe quella di Charlotte. O meglio, la bimba ritratta sarebbe frutto di un qualche fotomontaggio. E dire che di foto della bimba non ne mancano. Solo qualche giorno prima Kate e William ne avevano mostrate altre, insieme ai fratelli George, 7 anni, e Louis, 3, durante una giornata in spiaggia a Norfolk. Sufficienti per diradare ogni dubbio.

