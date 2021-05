Harry e William, "che cosa si sono detti in privato": fuga di notizie da Windsor, conversazioni pesantissime

02 maggio 2021 a

a

a

Che cosa si sono detti Harry e William nelle conversazioni private avute dopo il funerale del nonno Filippo? A distanza di giorni a svelarlo è Phil Dampier, biografo reale ben informato su quello che avviene all’interno della famiglia. Il rapporto tra i due fratelli ha raggiunto il minimo storico dopo che il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno rilasciato un’intervista molto pesante a Oprah Winfrey, gettando ombre sui reali e soprattutto avanzando accuse di razzismo.

"Non è lei". Lo sconvolgente sospetto dietro questa foto di Charlotte, figlia di William e Kate Middleton

Il viaggio in Inghilterra è stato una prima occasione per tentare di ricucire il rapporto tra Harry e William, le cui conversazioni sarebbero state piuttosto brevi: è ancora presto per un vero e proprio chiarimento, però sono stati compiuti i primi passi importanti. “La relazione tra Harry, Meghan, William e Kate è ora così delicata che tutti cercano il minimo segno che stia migliorando - ha svelato Dampier al Sun Online - le discussioni dopo il funerale del principe Filippo sono un inizio, ma chiaramente è solo un’apertura, la situazione è ancora tesa”.

Video su questo argomento Terremoto a Corte. Nuove rivelazioni velenose di Meghan contro la regina

Anche perché il principe Carlo, padre di Harry, è quello più risentito di tutti per il comportamento del figlio e della sua consorte. Infatti i colloqui privati sono avvenuti sempre alla presenza di altre persone. Il motivo? “Sia William che Carlo non si fiderebbero più di Harry, convinti che ogni loro affermazione possa essere diffusa dalla stampa in modo distorto”.

"Avevo chiesto massima riservatezza". Meghan e Harry, la bomba di Oprah Winfrey: cosa non torna su quell'intervista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.