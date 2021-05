Meghan Markle, "c'è lei dietro al tentativo di pace del principe Harry": un clamoroso ribaltone nella famiglia reale?

02 maggio 2021 a

a

a

Ci sarebbe Meghan Markle dietro al tentativo del principe Harry di fare pace con il fratello William. L’indiscrezione arriva dall’edizione online del Sun, che si è avvalso di Phil Dampier, biografo reale e quindi sempre ben informato sulle vicende che riguardano i membri della famiglia, per svelare alcuni retroscena. Da parte sua William sarebbe ancora molto arrabbiato con i duchi di Sussex, che però hanno fatto recapitare i primi segnali di pace: in privato Harry e Meghan hanno fatto gli auguri a William ed a Kate Middleton in occasione del loro anniversario di nozze.

"Ecco che cosa si sono detti in privato". Harry e William, fuga di notizie da Windsor: spifferate le conversazioni pesantissime

Un gesto semplice, ma che di questi tempi assume una rilevanza tutt’altro che secondaria. Anche perché per il bene della regina Elisabetta e soprattutto della monarchia sarebbe il caso di trovare almeno un punto di incontro, se non proprio il modo di fare pace. A riguardo il più restio sembra essere proprio il padre di Harry, quel principe Carlo che sarebbe ancora furioso: in particolare fonti reali fanno sapere che Carlo non si fiderebbe più del figlio, convinto che ogni sua affermazione possa essere diffusa alla stampa in maniera distorta.

"Non è lei". Lo sconvolgente sospetto dietro questa foto di Charlotte, figlia di William e Kate Middleton

Prima di ritornare in California dalla moglie Meghan, pare che Harry abbia anche lasciato una lettera al padre, con il quale però i rapporti sarebbero rimasti molto tesi. Invece con il fratello William ci sarebbero state delle brevi conversazioni, anche se un chiarimento vero e proprio non si è verificato: “La relazione tra Harry, Meghan, William e Kate è ora così delicata - ha svelato Dampier al Sun - che tutti cercano il minimo segno che stia migliorando”.

Video su questo argomento Terremoto a Corte. Nuove rivelazioni velenose di Meghan contro la regina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.