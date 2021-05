Boris Johnson "troppo povero per fare il premier": dove ha speso tutti i soldi. Spunta un'imbarazzante richiesta

03 maggio 2021 a

"Sostanzialmente, Boris non può permettersi di fare il primo ministro". Lo scrive il Sunday Times a proposito del premier Johnson. Il giornale ha fatto i conti in tasca al primo ministro e ha scoperto che è sul lastrico. La ristrutturazione dell'appartamento privato a Downing Street è costata 58 mila sterline e sarebbe stato pagato, almeno all'inizio, dai finanziatori del partito conservatore. Diverse inchieste sono partite, inchieste, scrive il Corriere della Sera, "che potrebbero addirittura condurre alla sua incriminazione". Il premier britannico guadagna 157 mila sterline l'anno, che sono circa 185 mila euro, ma come opinionista del Telegraph guadagnava oltre 300 mila euro, con in più gli emolumenti per libri e discorsi. In totale, prima di assumere la leadership del Paese, Boris portava a casa oltre mezzo milione l'anno.

Ma almeno diecimila euro di tasse se ne vanno per l'appartamento di Downing Street. Il divorzio è stato particolarmente costoso e poi ci sono i sei figli da mantenere. Infine ha acceso un mutuo da oltre un milione e mezzo di euro per acquistare una casa nel sud di Londra e deve provvedere alle spese del suo cottage nell'Oxfordshire. Ecco perché avrebbe chiesto ai generosi finanziatori del partito conservatore di ripianare la cassa e pagargli addirittura i costi della baby-sitter per il suo ultimo figlio, Wilfred, che ha appena compiuto un anno, e quelli per il suo personal trainer.

A Londra una baby-sitter costa quasi 2500 euro al mese (e un personal trainer 20o euro all'ora). Nell'ultima settimana, scrive il Corriere, "le vicende della caotica vita di Johnson hanno riempito i giornali inglesi e i laburisti sono partiti all'attacco, gridando allo scandalo e alla corruzione. Molti sostengono che l'opinione pubblica non ci faccia molto caso, perché si dà per scontato che Boris sia un personaggio per niente irreprensibile". Tra l'altro tra pochi giorni ci sarà una importante tornata di elezioni amministrative e s ele polemiche dovessero pesare sul voto, per Johnson si aprirebbe una fase molto delicata.

