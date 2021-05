Regina Elisabetta, prima volta in Parlamento dopo la morte di Filippo: ecco chi la accompagna, immagini strazianti

11 maggio 2021 a

La Regina Vittoria tornò in Parlamento soltanto cinque anni dopo la morte del marito Alberto. La Regina Elisabetta, invece, ha detto addio al principe Filippo soltanto un mese fa ma ha deciso di non mancare all’annuale discorso con cui si inaugura una nuova sessione parlamentare. La cerimonia ovviamente ha subito delle modifiche a causa dell’epidemia di coronavirus, che Londra ha quasi sconfitto con enormi sacrifici ma senza poter ancora cantare definitiva vittoria: la Regina ha illustrato una serie di disegni di legge e riforme al centro del programma dell’esecutivo guidato da Boris Johnson.

Questo è quindi stato il primo grande appuntamento pubblico al quale Elisabetta ha preso parte dopo la morte del marito Filippo: ad accompagnarla è stato il primogenito Carlo. Tra l’altro non è stata la prima volta che la Regina ha avuto al suo fianco il principe: anche a dicembre 2019 era stata accompagnata da Carlo, dato che il consorte si era già ritirato dalla vita pubblica nel 2017. L’erede al trono non ha indossato una divisa bensì il cosiddetto “morning suit”: la Regina invece si è vestita con abiti borghesi, ovvero con un completo azzurro e il solito cappello.

Ovviamente la cerimonia ha avuto un forte potere simbolico: Elisabetta è arrivata in auto per tenere fede al suo impegno, dato che non ha mai mancato un appuntamento con il Queen’s Speech. Nei suoi 70 anni di regno – che festeggerà nel 2022 – soltanto in due occasioni è venuta meno: nel 1959 e nel 1963, in entrambi i casi perché era in stato avanzato di gravidanza.

