Ufo, "minaccia per la sicurezza nazionale": l'ultimo avvistamento e la drammatica rivelazione dai vertici della politica Usa

17 maggio 2021 a

a

a

Il senatore americano Marco Rubio non ha dubbi: "Gli Ufo sono una minaccia per la sicurezza nazionale" e per questo il tema va preso sul serio. Troppi e inspiegabili infatti gli avvistamenti di fenomeni aerei non identificati da parte di personale militare. E tutti inseriti all'interno di un rapporto del Dipartimento della Difesa che sarà divulgato il mese prossimo. "Alcuni dei miei colleghi - si è sfogato Rubio - sono molto interessati a questo argomento e spesso ridacchiano quando lo sollevi. Ma non credo che possiamo permettere che lo stigma ci impedisca di avere una risposta a una domanda fondamentale".

"Gli Ufo esistono". Spunta il report pesantissimo degli 007 americani: quei tre video sulla barriera del suono...

Da tempo - spiega il Messaggero - il senatore si batte perché "venga disposto un processo per analizzare i dati ogni volta che arrivano, che ci sia un luogo in cui questi vengono catalogati e analizzati costantemente, fino a quando non otteniamo alcune risposte". Dalla sua parte anche un informatore che gestiva il programma Ufo top secret del Pentagono, secondo cui il rapporto di prossima pubblicazione potrebbe rivelare i più grandi fallimenti dell'intelligence statunitense dall'11 settembre.

"Gli alieni esistono al 100%, come li nascondono". Prego? La sparata di Gareth Bale, ufo già tra noi

Intanto il Pentagono ha confermato l'autenticità del filmato di un oggetto non identificato girato nel 2019 da una nave della Marina militare americana. "Posso confermare - spiegava la portavoce del Dipartimento alla difesa che si occupa dei fenomeni aerei non identificati, Susan Goughche - che il video è stato effettivamente girato dal personale della Marina e che sulle immagini sono in corso delle indagini". Nel filmato diffuso dal documentarista Jeremy Corbell si vede quello che gli esperti statunitensi hanno definito "transmedium veichle", ossia un veicolo in grado di muoversi in aria, in acqua e nel vuoto e che, come si vede dalle immagini, è entrato nelle acque dell'Oceano senza subire alcun danno. Qualcosa, dunque, di inspiegabile.

"Nulla di umanamente conosciuto". Ufo e alieni, cosa state vedendo (il Pentagono conferma)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.