Regina Elisabetta, altro lutto: "Distrutta, siamo preoccupati". Chi è morto, colpo di grazia per la sovrana?

Grande dolore per la Regina Elisabetta, devastata da un nuovo lutto a poche settimane dalla perdita del marito, il principe Filippo di Edimburgo, venuto a mancare lo scorso aprile a 99 anni. Adesso, invece, è morto Fergus, uno dei due cuccioli di razza corgi della Sovrana, regalati dal principe Andrea durante la malattia di Filippo per distrarre la madre. A dare la notizia è il tabloid britannico The Sun.

Stando al quotidiano inglese, la Regina sarebbe "distrutta" per la scomparsa del suo cucciolo. Un insider del castello di Windsor ha riferito al giornale che "tutte le persone coinvolte sono preoccupate, perché la morte è avvenuta poco tempo dopo la morte del marito". Si teme per la reazione di Elisabetta, insomma. L'altro corgi di Sua Maestà si chiama Muick. La coppia di cani era diventata una presenza importante per la Regina d'Inghilterra soprattutto durante il periodo in cui il Duca di Edimburgo era stato in ospedale.

La Sovrana, però, ha già dimostrato di essere piuttosto forte dopo la perdita del consorte, con cui era stata sposata per ben 73 anni. E così pochi giorni fa ha preso parte al primo impegno pubblico in occasione dell'apertura dei lavori al Parlamento. La Sovrana si è mostrata senza mantello e senza corona, indossando un abito da giorno. "La priorità per il mio Governo è quella di rendere il Regno Unito più forte e più prosperoso di prima della pandemia - ha spiegato -. Il Governo dovrà proteggere la salute dei cittadini, continuando la campagna vaccinale e provvedendo a fondi addizionali per sostenere l’Nhs (sistema sanitario britannico)".

