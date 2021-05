Malasanità, sconvolgente errore in sala operatoria: "Gamba amputata", come doveva finire

22 maggio 2021 a

In Austria alla Freistadt Clinic un team di chirurghi ha amputato la gamba sbagliata ad un uomo di 82 anni, lasciando al proprio posto quella che avrebbe dovuto essere operata a causa di una malattia pregressa. All'uomo doveva essere amputato l'arto inferiore sinistro, ma gli è stato rimosso il destro. Quanto accaduto è venuto alla luce il giorno dopo l’operazione, quando il personale ospedaliero procedeva al cambio di fasciatura programmato. Pare che l'errore sia stato commesso poco prima dell'operazione, quando è stata contrassegnata la gamba sbagliata.

“Siamo profondamente scioccati per quanto accaduto. Nonostante gli alti standard qualitativi della nostra clinica, la gamba sbagliata di un paziente è stata amputata”, si legge in una nota diramata dalla Freistadt, che assicura di aver avviato un’indagine interna. “Sfortunatamente l’incidente è avvenuto per via di una concatenazione di eventi sfortunata". L‘uomo sta ricevendo assistenza psicologica ma presto dovrà sottoporsi all’amputazione dell’altra gamba.

“Siamo profondamente sconvolti da quanto accaduto il 18 maggio, nonostante gli alti standard qualitativi della nostra clinica, la gamba sbagliata di un paziente è stata amputata. Dobbiamo capire come questo errore si sia potuto verificare. Vorrei scusarmi pubblicamente", ha poi aggiunto il direttore medico della clinica, durante una conferenza stampa. I dottori dell’ospedale, che si trova a Freistadt, vicino al confine con la Repubblica Ceca, sono "sconvolti" e hanno spiegato che l’errore è stato causato da "una sequenza di sventurate circostanze".

