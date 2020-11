Terrorismo, inferno a Vienna: "Spari alla sinagoga e diversi attacchi, sette morti e molti feriti". Video-choc: il killer in azione

02 novembre 2020 a

Il terrore si allunga fino a Vienna. Spari nella strada dove si trova la sinagoga Seitenstettengasse, in pieno centro. Ma sono tre gli attacchi già confermati, tre le zone colpite. Enorme per tutta la città il dispiegamento di forze di polizia e squadre speciali. Confermato che tra i feriti c'è anche un agente di polizia, in gravi condizioni e in pericolo di vita. Confermato anche un arresto. Ucciso un attentatore e (almeno) un secondo in fuga, braccato dalle forze speciali. Secondo quanto riportato dal direttore del settimanale Falter, Florian Klenk, il quale cita fonti del ministero dell’Interno, si tratta di un “attacco terroristico”. E non si sono dubbi al riguardo.

Subito dopo l'attacco, la comunità ebraica locale ha invitato tutti gli ebrei a non uscire per alcuna ragione delle proprie abitazioni. Si tratta di un attacco coordinato su larga scala, con raid multipli. Media locali, infatti, riferiscono di "varie sparatorie" e di "un'esplosione": le vittime sarebbero almeno sette. Ad esplodere sarebbe stato uo degli attentatori, che avrebbe fatto brillare una cintura esplosiva. Ma non è tutto: ci sarebbero degli ostaggi all'interno di un ristorante giapponese. Qui sotto, diversi video. Nel primo, un momento della sparatoria: si sentono distintamente diversi colpi di pistola, oltre alle urla delle persone coinvolte. Dunque un secondo video, che mostra uno dei terroristi in azione: volto coperto e fucile in mano, eccolo mentre apre il fuoco. Poco dopo, le immagini della stessa persona a terra, morta, uccisa dalla polizia: sarebbe lui l'attentatore morto.

