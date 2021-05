AstraZeneca, Lisa vaccinata a 44 anni: morta. Il nuovo caso che sconvolge l'Europa

28 maggio 2021 a

Lisa Shaw, una conduttrice radiofonica della britannica Bbc, è deceduta a 44 anni una settimana dopo aver ricevuto la somministrazione del vaccino AstraZeneca. La donna di Newcastle, ha sviluppato "coaguli di sangue ed emorragie" che hanno causato la sua morte. Verranno ora effettuati gli esami autoptici per stabilire se vi è una correlazione tra il vaccino e il decesso, o comunque se la vaccinazione possa essere stata una "complicazione". Shaw, nota e premiata conduttrice radiofonica, non soffriva di problemi di salute noti. Dopo essere stata trasferita in terapia intensiva, la donna è deceduta nel pomeriggio di venerdì 21 maggio 2021.

A comunicare la dipartita dell'amata conduttrice di Newcastle, ci hanno pensato i familiari, secondo cui "Lisa ha iniziato a soffrire di mal di testa una settimana dopo il vaccino di AstraZeneca per poi peggiorare pochi giorni dopo". La storia di Lisa è raccontata anche in un articolo apparso ieri, 28 maggio 2021 sul The Guardian. Nell'articolo emerge come in Inghilterra, agli under 40 venga ora offerta una alternativa al vaccino anglo-svedese, in seguito ad alcuni rari casi di trombosi. Sono stati registrati 309 casi nel Regno Unito, su 33 milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca. Secondo l'Agenzia regolatrice dei farmaci britannica, il rischio di trombosi in seguito al vaccino per under 40 è uno su 100.000.

Rik Martin, direttore editoriale della Bbc Radio di Newcastle ha così espresso il suo cordoglio: "Siamo tutti devastati. Il nostro pensiero va alla meravigliosa famiglia di Lisa. Era una collega affidabile, una presentatrice brillante, un'amica fantastica e un'adorabile moglie e mamma". "Adorava andare in onda alla radio ed era adorata allo stesso modo dagli ascoltatori. Abbiamo perso una persona speciale, ogni giorno un punto di riferimento per migliaia e migliaia di persone". "L'ameremo e ci mancherà per sempre" ha commentato la famiglia.

