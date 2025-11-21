"La Bbc ha ammazzato Lady D?": l'accusa agghiacciante

"La BBC ha ucciso Diana?". È la domanda-shock che campeggia in prima pagina sul Daily Telegraph e che dà il titolo al nuovo libro “Dianarama”, appena pubblicato nel Regno Unito dall’ex giornalista BBC Andy Webb.Webb torna sulla celeberrima intervista di Panorama del 20 novembre 1995, vista da 200 milioni di persone, in cui Diana pronunciò la frase “eravamo in tre in questo matrimonio”.

Secondo il libro, quella frase non era rivolta a Camilla Parker Bowles, come tutti hanno sempre creduto, ma alla baby-sitter dei figli, Tiggy Legge-Bourke: a Diana era stato fatto credere che Carlo l’avesse messa incinta e costretta ad abortire, che la regina stesse per abdicare e che il principe, una volta sul trono, avrebbe sposato proprio Tiggy.Non solo. Le furono mostrati falsi estratti conto bancari, le fu detto che i servizi segreti la spiavano e che persino il piccolo William aveva ricevuto un orologio con microspia per registrarla. Tutte menzogne architettate da Martin Bashir per convincerla a parlare.

Per Webb, queste falsità “alimentarono una paranoia devastante” che isolò completamente Diana, la spinse a rifiutare la protezione reale e la rese vulnerabile fino alla tragica notte del 31 agosto 1997 nel tunnel dell’Alma. Senza quella rete di bugie, sostiene l’autore, “Diana non si sarebbe trovata in quella spirale mortale”.Il libro accusa la BBC di aver coperto Bashir per un quarto di secolo, distruggendo prove e mentendo alle inchieste. Il capitolo più esplosivo riguarda William: il Principe di Galles considererebbe l’intervista “una ferita ancora aperta” e avrebbe già incaricato persone di fiducia di riaprire il caso. Per la BBC, avverte Webb, “il peggio deve ancora arrivare”.