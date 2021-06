Meghan Markle, il suo ingresso nella Royal Family? Non era casuale: la scoperta sulla sua antenata e il libro paga

04 giugno 2021 a

Meghan Markle era destinata a entrare nella Royal Family? A quanto pare sì, stando a ciò che ha scoperto il Mirror in Inghilterra. Secondo il tabloid, infatti, la bis-bis-bisnonna della duchessa di Sussex era di casa a Buckingham Palace. Si chiamava Mary Bird, ma non aveva sangue blu. Semplicemente era una cuoca iscritta nel libro paga dei reali. Il Mirror racconta anche la storia dell'antenata di Meghan, che invece ha spesso ripetuto di non aver mai saputo nulla della Corona britannica prima del matrimonio con Harry.

Mary Bird, in particolare, si sposò con un calzolaio, ma le nozze le valsero l'allontanamento dal padre, che anzi la rinnegò. La coppia allora andò a Malta, dove ebbe due figli. Tuttavia, dopo la morte del marito, l'antenata della Markle scelse di trasferirsi in Canada per una nuova vita. Le coincidenze con la vita dell'ex attrice americana, secondo il tabloid, sarebbero tantissime. Anche la Markle, infatti, adora la cucina. Basti pensare che il nipote della Regina Elisabetta le chiese la mano davanti a un pollo arrosto cucinato proprio dall'attrice.

La coincidenza riguarderebbe anche il Canada. La duchessa di Sussex, infatti, è molto legata a quel Paese, dove ha vissuto per anni mentre era sul set della serie tv Suits. Lì ci passò del tempo anche provvisoriamente dopo la Megxit, prima di trasferirsi stabilmente con la nuova famiglia negli Stati Uniti. Tra i parallelismi, infine, ci sarebbero pure i contrasti con la figura paterna.

