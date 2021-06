Principe Harry, "non lo abbiamo mai fatto insieme". Accusa ancora papà Carlo, ma spunta una foto: la tragica figuraccia del nipotino

01 giugno 2021 a

Sono bastate poche ricerche al sito Page Six per sbugiardare il principe Harry: la credibilità sua e di sua moglie Meghan Markle è ormai ai minimi storici. Il primo colpo brusco l’ha subita a causa dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, piena di punti oscuri, di attacchi alla famiglia reale e addirittura di accuse di razzismo. Non contento, recentemente il duca di Sussex ha rilasciato altre dichiarazioni a un programma americano, scaricando una valanga di accuse nei confronti di suo padre Carlo.

Il quale, a suo dire, sarebbe stato freddo e assente, non riuscendo a capire le esigenze e il bisogno di affetto dei suoi figli perché lui stesso non ne aveva mai ricevuto dai genitori. Inoltre da Harry è arrivata un’accusa ben precisa, per quanto infantile possa risultare: “È bello avere uno spazio all’aperto dove posso fare passeggiate con Archie e con i miei cani. Tutte queste cose sono meravigliose. Per me il momento più bello è quando posso portare mio figlio a fare un giro in bicicletta, cosa che non ho mai fatto con mio padre quando ero bambino”.

Si tratterebbe però di una bugia, come svelato da Page Six. “Harry deve dare alcune spiegazioni”, titola il giornale, che mostra diverse foto che testimoniano proprio il contrario di quanto sostenuto dal duca di Sussex: tra il 1988 e il 1990 ci sono infatti tre foto in cui Harry va in bici con il padre Carlo. Il quale tra l’altro sarebbe impegnato a ricucire i rapporti con il suo secondogenito, nonostante quest’ultimo continui a gettare fango su di lui e su tutta la famiglia reale.

