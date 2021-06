Principe William, la trappola reale: "Lo stanno istruendo", che fine farà (insieme a Kate Middleton)

02 giugno 2021 a

Il principe Harry ha dichiarato di essersi sentito in “trappola” all’interno della famiglia reale, per questo ha deciso di rinunciare a tutto e di trasferirsi negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle, che è in attesa del secondo figlio. Nella famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey, il secondogenito di Carlo aveva sostenuto che suo padre e suo fratello fossero vittime di un sistema dal quale non riescono a uscire. Lo staff di William aveva immediatamente smentito, e con forza, tale illazioni di Harry.

Non solo, perché secondo le fonti interne alla famiglia reale, il principe William sarebbe più che determinato a svolgere il ruolo di erede al trono. Quando arriverà il suo turno, la sua intenzione è quella di portare avanti il lavoro della nonna, la regina Elisabetta. “Penso che abbia assolutamente capito quale sia il suo destino e lo stia abbracciando - ha dichiarato la biografa reale Penny Junior al Sun - si sta modellando sull’esempio della nonna regina”. La quale, purtroppo per i britannici, non è eterna e prima o poi dovrà passare a miglior vita.

La questione è riemersa con forza dopo la morte del principe Filippo: prima o poi toccherà a William salire sul trono, e lui non ha alcuna intenzione di sottrarsi ai suoi doveri, né adesso né in futuro. In questo la differenza con il fratello Harry è molto marcata, lo si evince anche dall’impegno incessante che William e sua moglie Kate Middleton profondono in iniziative istituzionali.

