Shaun Levy beccato dalle telecamere: cosa spunta sotto la giacca. Momenti di imbarazzo

Sta facendo impazzire il mondo intero Shaun Levy, il mezzobusto della Bbc che conduce dietro al bancone in pantaloncini. A pizzicarlo in tenuta da smartworking è stata una delle telecamere in studio che hanno ripreso il giornalista vestito - solo per la parte alta - elegante, in giacca e cravatta. Sotto infatti degli shorts con tanto di scarpette da barca. Insomma un look davvero insolito per il ruolo che riveste.

Eppure quella frazione di secondo ha scatenato i telespettatori, tutti ovviamente impazziti per lui. Soprattutto se si considera la temperatura che in quei giorni, precisamente mercoledì 2 giugno, c'erano a Northolt. Nella zona a ovest di Londra il termometro registrava addirittura 82,9F (28,3 °C). Troppo caldo dunque per i pantaloni pesanti. Per il Sun il presentatore nato nel Devon sarebbe stato anche visto passeggiare in pantaloncini per abbronzarsi.

In ogni caso la "svista" del cameraman ha riscontrato un enorme successo. Molti gli utenti del web che si sono scatenati e hanno elogiato il coraggio di Shaun: "Era esilarante – ha commentato un utente – perché sembrava un direttore di banca dalla vita in su – e un vacanziere dalla vita in giù". Non è però la prima volta per Shaun Ley che indossa un abbigliamento casual. Anche a fine aprile è stato beccato a leggere il notiziario in pantaloncini. Un'abitudine evidentemente la sua dettata dal troppo caldo. Le temperature sono altissime fuori all'aria aperta, ma anche all'interno dei salotti tv dove luci e riflettori non aiutano affatto durante l'estate e i periodi più caldi dell'anno.

